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Siyanürle öldüğü iddia edilen 4 kişinin bulunduğu dairede özel ekip incelemelerine başladı

Siyanürle öldüğü iddia edilen 4 kişinin bulunduğu dairede özel ekip incelemelerine başladı Antalya'da 2'si çocuk 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi evde incelemeye başladıANTALYA - Antalya'da 2'si çocuk 4 kişilik...

09.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:37
Siyanürle öldüğü iddia edilen 4 kişinin bulunduğu dairede özel ekip incelemelerine başladı
Antalya'da 2'si çocuk 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu
Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi evde incelemeye başladı
ANTALYA - Antalya'da 2'si çocuk 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu. Ailenin siyanür nedeniyle hayatlarını kaybettikleri üzerinde durulurken,Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi evde incelemeye başladı.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 02.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak'taki 8 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e ile çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek, ailesinden alamayan bir yakını önce eve geldi. Kapı açılmayınca akraba evden ayrıldı. Gece yarısı yeniden eve gelen yine kapının açılmaması üzerine bu kez durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Savcılık talimatıyla eve giren polis salonda Selim Şimşek ve çocuklar Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Banyoda ise anne Sultan Şimşek'in cesedini bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Şimşek, ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini bildirdi. Bu şüphe üzerine polis ekipleri binayı boşaltırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önündeki yolda araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme yaptı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının belirlenmesi için beklenen Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi binaya geldi. Hazırlıklarını yapan 6 kişilik ekip, tüplerini ve maskelerini alıp binaya girdi. Ekipler dairede incelemelerine devam ediyor.
Siyanürle öldüğü iddia edilen 4 kişinin bulunduğu dairede özel ekip incelemelerine başladı

Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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