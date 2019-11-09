Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde

Türkiye, İstanbul Fatih'te bir evde gerçekleşen siyanürlü intiharın etkilerini henüz atlamamışken Antalya'dan gelen yeni bir dehşet haberiyle güne başladı. Konyaaltı ilçesinin Uncalı mahallesinde meydana gelen olayda 2'si çocuk 4 kişilik aile, evlerinde ölü bulundu. Olayda siyanür izleri araştırılırken konuyla ilgili uzman isim Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan açıklamalarda bulundu. Akcan, "İntihar vakalarının bir kısmı kopya intiharlardır" diyerek zehirli bir madde olan siyanürün satışının durdurulması gerektiğini söyledi.

Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Akcan, "İntihar vakalarının bir kısmı kopya intiharlardır. Bir intihar biçimi gündeme geldiğinde intihar şekli, yöntemi buna neden olur. Özellikle basınımız intihar haberleri verirken çok dikkat etmelidir. Sanki toplumda, intihar etmesi gereken bir grup varmış gibi vaka lanse edilmemelidir. Maalesef Fatih'teki olayın ardından tüm basın organları olayı ve maddeyi en ince detayına kadar yansıttı." dedi.

SİYANÜRLE İNTİHAR ZİRVEYE OTURDU

Siyanürle gerçekleştirilen intiharlarda gözle görülür artışa dikkat çeken Akcan, "Türkiye'de istatistiklere baktığınız zaman intiharların en sık ası yoluyla gerçekleştiğini görürsünüz. Bunu tarım ilacı izler ve üçüncü sırada da silah kullanılmaktadır. Siyanürle intihar çok kısa zamana kadar 15- 16'ncı sıradaydı ve şu an toplu intihar tabiriyle, düşüncesiyle maalesef birinci sıraya oturmuş durumda." dedi.

"SİYANÜRÜN SATIŞININ YASAKLANMASI GEREKİYOR"

Siyanürün satışının kontrole taabi olmadığını belirten Akcan, "Temin edilmesi çok kolay ve bu kopye intiharlarda ciddi sorun yaratabilir. Siyanürün satışına mutlaka denetim ve kontrol getirilmelidir. Hatta, maddenin unutulması için en az 2-3 ay satışının acilen yasaklanması gerekir." dedi.

"DİKKAT EDİLMEZSE SAYI ARTAR"

Akcan sözlerini şöyle noktaladı:

"Dikkat edilmediği takdirde bu vakaların sayısı artar. İstatistiki bir gerçek vardır. Toplumların üçte birinde sıkıntı ve çaresizlik vardır. Yüzde 5'inde ise ağır depresyon söz konusudur. Bu yüzde 5'in, ağır depresyonda olanların üçte biri ise intihar eğilimi içinde olan kitledir. Ülke nüfusundan yola çıkarsak ülkemizde 4 milyon kişi ağır depresyon yaşıyorsa bunun 1 milyonu maalesef intihar eğilimi taşır. İnsanlarımızı kurtarmak için siyanür satışı durdurulmalıdır."