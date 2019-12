Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanık: Babam yaşıyor mu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan'ı (46), içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan'ın (21), yargılanmasına devam edildi. Kendisine, babasından para geldiğini iddia eden Kalkan mahkeme başkanına, "Babam yaşıyor mu?" diye sordu. Mahkeme heyeti, geçen duruşmada sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun gelmemesi sebebiyle duruşmayı erteledi.

Kalkan ailesinin Soğukkuyu Mahallesi'ndeki evinde geçen 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Mahmut Can Kalkan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde, "Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından, üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" dedi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Sanık Kalkan, cezaevinde 1 gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 50 gün kalan Kalkan tekrar cezaevine konuldu.

'KIRMIZI GÖZLÜYLE KOĞUŞTA KALIYORUZ'

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden davaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, kardeşi Emir Can Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemede söz alan sanık Kalkan, babası Mehmet Kalkan tarafından kendisine para gönderildiğini iddia etti. Kalkan, "Cezaevindeyken dedem Mahmut Kalkan'dan 100 lira geldi. Ayrıca babam Mehmet Kalkan'dan da 200 lira geldiği söylendi. Ben de korkup makbuzu yırttım. Babam yaşıyor mu?" dedi. Sanık Kalkan ayrıca, önceki ifadelerinde sıkça söz ettiği 'kırmızı gözlü süper kahraman' ile aynı koğuşta kaldıklarını söyledi.

Sanığın kardeşi Emir Can Kalkan ise "Bahsettiği parayı kendisine dedem ile ben yolladım. Ayrıca geçen duruşmanın ardından abimin bir arkadaşıyla telefonda görüştüm. Arkadaşı, o dönemlerde abimin uyuşturucu kullandığını söyledi. Bir sonraki duruşmada kendisini tanıklık için hazır edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Kalkan'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ilk duruşmada Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun gelmemesi sebebiyle duruşmayı erteledi.