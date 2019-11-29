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Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı. Ayrıca siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için "son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu getirildi

29.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:56Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı
'de yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanürün satışına yeni düzenleme getirildi.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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