Kaynak: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti ile bir demokrasi ittifakı kurduk. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Demokrasiyle birlikte, huzur içerisinde yaşamak için. Siyaset bir hizmet yarışıdır, kavga alanı değildir." dedi.Malatya'nın Hekimhan ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilçe meydanında parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.Kılıçdaroğlu, ilçenin mevcut belediye başkanı Ali Seydi Millioğulları'nın "yeniden aday olmayacağını" söylediği için yerel seçimlerde yeni bir adayla yarışacaklarını belirterek, "Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde Hekimhan'a en çok kimin faydası, katkısı olur, Hekimhan'ın varsa işsizlik sorununu kim çözer, bu konuda kim mücadele edebilir, dışarıdan sermayeyi kim getirebilir, kim fabrika kurabilir, buna bakmanız lazım." diye konuştu.İYİ Parti'nin yöneticilerinin de aralarında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"İYİ Parti ile bir demokrasi ittifakı kurduk. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Demokrasiyle, birlikte, huzur içerisinde yaşamak için. Siyaset bir hizmet yarışıdır, kavga alanı değildir. Siyaset, görüşü ne olursa olsun, her görüşe, inanca, yaşam tarzına saygı duymak demektir. Eğer bir ilçede, beldede, büyükşehirde bir çocuk yatağa aç giriyorsa hiçbirimizin rahat etmemesi lazım. Ta ki o çocuğun karnı doyuncaya, o evde huzur oluncaya kadar. Bizim arzumuz, hedefimiz bu. Belediye başkanlarımız da bu çerçevede çalışıyorlar.""Huzur dolu, bereket dolu bir Türkiye istiyorum"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına genç bir arkadaşlarının aday olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, hem Hekimhan'da hem de büyükşehirde vatandaşlardan oy istediklerini söyledi.Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan altı okun altına "evet" mührünü basmalarını isteyerek, "Başkanları seçeceksiniz, inşallah onlar koltuklarına oturacaklar. 1 Nisan'dan sonra Hekimhan'a, Malatya'ya tekrar geleceğiz. Beraber gideceğiz, belediye başkanlarımızın birer kahvesini içeceğiz. Yeter mi? Hayır. Bir de diyeceğiz ki, 'bize söz verdiniz, şunu şunu yapacağız.' O sözlerin de hep beraber takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.Huzur dolu, bereket dolu bir Türkiye istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İşsizliğin, kavganın, ayrımcılığın olmadığı, her insanın evinde mutlu, huzurlu olduğu, çocukların yatağa aç girmediği, huzur içerisinde yaşadığı, herkesin düşüncesini rahatlıkla ifade ettiği, düşüncenin yasaklanmadığı, insanların kin ve öfkeyle ayrıştırılmadığı bir Türkiye dileğiyle hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum." dedi.