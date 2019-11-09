Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı. Törene siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldıktan sonra Haliç Kongre Merkezinde, partisinin genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili olan Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım çiftinin nikah törenine katıldı.

Çifte mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabineden birçok ismin yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.

BAŞKA BİR DÜĞÜNE DAHA KATILDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Leyla Topaktaş ile Mustafa Selçuk Erarslan çiftinin de nikahında şahitlik yaptı.