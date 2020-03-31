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Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına yoğun destek geldi.

31.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:45
Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına yoğun destek geldi. Siyaset , spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim ve kamu yöneticisi kampanyaya katıldığını duyurdu.

Hükümetten birçok bakan ve belediye başkanı da maaşlarını bağışlayarak kampanyayı desteklediğini açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Siyaset, Dünya
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