Siyasetçi ve Gazetecilerden Omar'ın Kınanmasına Yönelik Karar Tasarısına Tepki

Kaynak: AA

NEW ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesi Alexandria Ocasio Cortez, ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar'ın İsrail lobisinin Amerikan siyasetindeki rolüne ilişkin açıklamalarını kınamak için Temsilciler Meclisine sunulan karar tasarısını "yaralayıcı" olarak nitelendirdi.Cortez, Omar'ın kınanmasına yönelik Temsilciler Meclisine sunulan ve yarın oylanacak karar tasarısı hakkında Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.ABD'de Meksika sınırına örülecek duvar nedeniyle hükümet kapandığında bir Cumhuriyetçi Parti üyesinin "Puerto Rico'ya" gidin diye bağırdığını anımsatan Cortez, "Ilhan hakkında aranan kınama konusunda en yaralayıcı olan nokta, kimsenin Latin kökenli ya da diğer topluluklardan kişiler hakkında açıklamalar yapıldığında bu seviyede bir kınama talep etmemesi." değerlendirmesinde bulundu.İnsanlara nasıl hissetmeleri gerektiğini söylemeye yetkisi olmadığını vurgulayan Cortez, "Ancak yine de şu sorular cevaba muhtaç: Homofobik, siyahi karşıtı, yabancı düşmanı söylemler ya da ' Obama 'yı Kenya 'ya geri göndereceğim' diyen Kongre üyesi için neden ortada bir karar tasarısı yok?" ifadesini kullandı.Omar'a gazetecilerden destekABD'li gazeteci Jeremy Scahill da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Demokrat Parti 'nin Ilhan Omar'ı otobüsün altına atması (ne yazık ki şaşırtıcı değil) rezillik. Omar, ölüm saçan apartheid İsrail hükümetine ABD'nin verdiği destek ve Amerikan politikacıların yabancı bir gücün ajandasına hizmet etmesine yönelik tamamen meşru endişelerini dile getirdi." görüşünü paylaştı."Akıllıca davranan bir toplumda yaşasaydık, Filistinlileri katlederken bile İsrail hükümetini destekleyen ve lobicilerine çıkarları için yakın davranan bu siyasiler, soruşturmaya ve kınamaya odaklanırdı. Onun yerine, cesurca sesini yükselten bir kadına, Ilhan Omar'a saldırıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Scahill, Omar'ın başkent Washington 'da her iki partinin de baskısıyla yüz yüze olduğunu vurguladı.Scahill, Omar'ın sesini yükselten nadir seslerden olduğunu ve bu nedenle de desteği hak ettiğinin altını çizdi. New York Times yazarlarından Müslüman yazar ve avukat Wajahat Ali de Omar'a yönelik İslamofobik saldırılara ve Temsilciler Meclisindeki karar tasarısına Twitter hesabından tepki gösterdi.Ali, "#IStandWithIlhan (Ilhan'ı destekliyorum) etiketini desteklemelisiniz çünkü, beyaz Cumhuriyetçilerin antisemitik açıklamaları görmezden gelinirken, Omar korkunç Müslüman karşıtı yorumlar, ölüm tehditleri alıyor, berbat ve utanç verici bir çifte standartın saldırısına uğruyor." dedi.ABD Başkanı Donald Trump 'ın Twitter'dan Omar'a yüklenmesine de tepki gösteren Ali, "Hayır. Özür dilerim. Trump Yahudilere ve antisemitizme dikkat ettiğini söyleyemez ve bunu Ilhan Omar'a saldırmak için kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.Ali, tweetlerinin devamında Trump ve diğer Cumhuriyetçilerin antisemitik açıklamalarını hatırlattı.Omar'ın kınanması için karar tasarısıABD Temsilciler Meclisinden bir grup Demokrat vekilin Minnesota Temsilcisi Demokrat İlhan Omar'ın İsrail lobisinin Amerikan siyasetindeki rolüne ilişkin açıklamalarını kınamak için Kongreye sunduğu karar tasarısı yarın oylanacak.Tasarının İsrail yanlısı İftira ve İnkarla Mücadele Birliği adlı kuruluşun Kongre üyelerine yolladığı mektuptan hemen sonra gündeme gelmesi dikkatlerden kaçmadı.Daha önce Amerikan siyasilerinin İsrail destekli lobilerden aldığı paralardan dolayı İsrail'e destek verdiklerini ima eden bir paylaşımda bulunan Omar, artan tepkilerden dolayı özür dilemişti.Omar geçen hafta bir kitapçıda yaptığı açıklamada "İnsanları yabancı bir ülkeye biat etmesine tamam diyen bu ülkedeki siyasi etkiyi konuşmak istiyorum." demişti.Bu açıklamaları da tepki çeken Omar, Twitter hesabından "Kendi ülkeme Kongre'de veya bir komitede hizmet etmek için yabancı bir ülkeye destek için biat/vaat etmem beklenmemeli. Her gün bana İsrail yanlısı değilsem Amerika karşıtı olduğum söyleniyor. Bunun sorunlu olduğunu düşünüyorum ve bunda yalnız değilim. Ben sadece bunun üzerine sesimi çıkarma konusunda istekliydim ve saldırılara kendimi hedef haline getirdim." ifadelerini kullanmıştı.