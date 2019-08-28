Siyasetçilerden gazetecilere: "Kayyum kararını tanımıyoruz" bildirisine 189 isim imza attı

Gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi ve hukukçuların da bulunduğu 189 kişi, ortak bir bildiri yayınlayarak Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.
"Kayyum kararını tanımıyoruz" görüşüne yer verilen bildiride, "Biz Diyarbakır, Mardin, Van Belediye başkanlarına yapılan darbeyi, kendimize yapılmış sayıyoruz. Bu kararı tanımıyoruz. Biz, başkanlarına sahip çıkan halka vurulan her darbeyi kendimize vurulmuş sayıyoruz. Bu zulme karşı çıkıyoruz. Yarın sıranın, bugün susanlara geleceğini çok iyi biliyor, 'Susma, sustukça sıra sana gelecek' diye haykırıyoruz.Dünyanın her neresinde olursa olsun, demokrasiye, halkın iradesine, seçme hakkına, düşünce özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne, adalet hissine ve vicdanın sesine inanan herkesi, ama herkesi bu zulme birlikte karşı koymaya davet ediyoruz" denildi.
Bildiriye imza atan isimler şöyle:
Can Dündar -Gazeteci
Eren Keskin – İnsan Hakları Savunucusu
Prof. Dr. Cengiz Aktar – Akademisyen
Prof. Dr. Baskın Oran – Akademisyen
Prof Dr. H. Neşe Özgen – Akademisyen
Doç. Dr. Nazan Üstündağ – Akademisyen
Hatip Dicle – Siyasetçi
Mustafa Altıoklar – Yönetmen
Hayko Bağdat – Gazeteci
Turgut Öker – Alevi Siyasetçi
Ahmet İnsel – Akademisyen
Celal Başlangıç – Gazeteci
Metin Yeğin – Gazeteci
Şanar Yurdatapan – Müzisyen – Aktivist
İsmail Beşikçi- Araştırmacı Yazar
Ragıp Duran – Gazeteci
Ahmet Nesin – Gazeteci
Ferhat Tunç – Sanatçı
Ergun Babahan– Gazeteci
Mehmet Bayrak – Araştırmacı Yazar
Ragıp Zarakolu – Gazeteci
Nurcan Baysal – Gazeteci
Fehim Işık – Gazeteci
Mustafa Sarısülük
Cem Özdemir
Gökay Akbulut
Helin Evrim Sommer
Sadet Karabulut ( Mıletvekılı Holanda Parlementosu)
Cansel Kızıltepe
Evin İncir – Avrupa Parlamenteri/ İsveç Sosyal Demokrat Parti
Kadir Kasırga – Milletvekili İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi
Amineh Kalabaveh – Milletvekili İsveç Sol Parti
Cansu Özdemir – Milletvekili Hamburg Sol Parti
Berıvan Aymaz
Serkan Köse/İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi Milletvekili
Hakan Taş – Milletvekili Berlin Sol Parti
Berivan Aslan – Eski Avusturya Parlamenteri
Memet Kılıç- Avukat/ Eski Federal Almanya Milletvekili
Yekbun Alp– İsveç Eski Parlamenteri
Mazlum Koç – Bremen Sol Parti Milletvekili
Azad Faruk Aslan- Isvec Sol Parti Söderhamn Yönetim Kurulu Üyesi
Gin Algul Hajo – Gävle Belediye Yönetim Üyesi
Latife Akyüz – Barış Akademisyeni
İsmail Küpeli – Akademisyen
Ahmet Murat Aytaç – Barış Akademisyeni
Engin Sustam – Barış Akademisyeni
Mustafa Şener – Barış Akademisyeni
Hakan Altun – Barış Akademisyeni
Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler –Akademisyen/ Paris Üniversitesi
Mehmet Rauf Kesici – Barış Akademisyeni
Nevra Akdemir – Barış Akademisyeni
Mine Gencel Bek – Barış Akademisyeni
Mustafa Şener – Barış Akademisyeni
Deniz Yonucu – Barış Akademisyeni
Melahat Kutan – Barış Akademisyeni
Muzaffer Kaya – Barış Akademisyeni
Kuvvet Lordoğlu- Akademisyen
Önder Çakır – Yönetmen
Nazmi Kırık – Sinemacı
Bülent Ant – Aabk Genel Sekreteri
A. Mahir Ofcan – Alternatif/ Karadeniz İnisiyatifi
Azmi Berberoğlu – Avrupa Demokratik Çerkez Platformu
Aziz Gergin – Avrupa Süryaniler Birliği – Esu
Ali Atalan – Ezidi Siyasetçi/ HDP Önceki Dönem Milletvekili
Yüksel Koç
Fatos Göksungur
Demir Çelik
Süleyman Gülcan – Atik Başkanı
Mehmet Cengiz – Yeşil Sol Parti
Hüseyin Ateş – Devrimci Parti
Besime Konca –HDP Önceki Dönem Milletvekili/ Avrupa Kürt Kadın Hareketi Tjk-E
Kemal Kıran – Fidef Başkanı
Metın Ayçiçek -Avrupa Surgunler Meclısı
Arzu Demir – Gazeteci
Ahmet Kahraman – Gazeteci
Atilla Keskin – Yazar
Çetin Oraner –Sanatçı
Kerem Schamberger – Kommunikationswıssenschaftler, Lmu München
Doğan Özgüden – Gazeteci
İnci Tuğsavul – Gazeteci
Ender İmrek – Yazar
Metin Behnan – Mezopotamya Dayanışma Derneği
Yaşar Küçükaslan – Mezopotamya Özgürlük Partisi
Yücel Özdemir (Gazeteci)
Öz Nûjen – Stand – Up Komedyeni Ve Yorumcu
Aziz Tunç – Yazar – Siyasetçi
Suat Bozkuş – Gazeteci – Yazar
Ziya Ulusoy – Esp Avrupa Temsilcisi
Ferda Çetin – Gazeteci
Cahit Mervan – Gazeteci
Faruk Sakık – Gazeteci
Mazhar Günbat – Gazeteci
Burhan Erdem – Gazeteci
Xeyrettin Çelik – Gazeteci
Serhat Bucak – Gazeteci
Cafer Tar – Gazeteci
Memo Şahin – Gazeteci
Günay Aslan – Gazeteci
Salar Rashid – Stockholm Belediye Meclisi Üyesi Sosyaldemokrat Partisi
Kurdo Baksi – Gazeteci
Zana Farqînî – Dil Bilimci/ Yazar
Filiz Koçali- Gazeteci
Ozan Emekçi – Sanatçı
Av. Feride Laçin – Hukukçu
Gönül Erden – Ses Genel Başkanı
Said Sefa – Gazeteci Yazar
Ebru Ojen – Oyuncu Yazar
Seda Tanrıkulu Kaya – Hukukçu – Tuhad – Fed İzmir Şube Eski Eşbaşkanı
Faruk Eren – Disk Basın İş Genel Başkanı/ Gazeteci
Ahmet Özmen – Diyarbakır Barosu Eski Başkanı
Korkut Akın – Yönetmen/Yazar
Hürriyet Özçelık – Kader
Şengül Alıcı – Sosyal Dayanışma Ve İletiş