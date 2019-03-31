Siyasete Atılan Mehmet Aslan'ın Partisi, Resmi Olmayan Verilere Göre İstanbul Kağıthane'de Seçimi İkinci Olarak Tamamladı!

Siyasete atılan oyuncu Mehmet Aslan'ın İYİ Parti Belediye Başkan Adayı olarak yarıştığı İstanbul Kağıthane ilçesinde sandıkların yüzde 98'inin açıldığı an itibariyle aldığı oy oranı belli oldu.

YARIŞI İKİNCİ PARTİ OLARAK TAMAMLADI

İYİ Parti tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Aslan, sandıkların yüzde 98'inin açılması anı itibariyle oyların yüzde 31,48'ini alarak resmi olmayan verilere göre ikinci parti olarak yarışı tamamladı.

Sandıkların yüzde 98'inin açıldığı an itibariyle İstanbul Kağıthane'de son durum şu şekilde:

Aday Bilgisi Oy Oranı

Mevlüt Öztekin

AK Parti 133.452 OY %54,94

Mehmet Aslan

İyi Parti 76.468 OY %31,48

İsa Yıldız

HDP 13.432 OY %5,53

Zeynel Keskin

Saadet Partisi 8.615 OY %3,55

Ekrem Şit

DSP 5.218 OY %2,15

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında dünyaya gelen Mehmet Aslan, 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın çocuğudur.

İlk, orta ve lise öğrenimini Fransa'da tamamlayan Aslan, daha sonra Boston Üniversitesi'ne başladı. Aslan eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı.

Mehmet Aslan Türkiye'ye döndükten sonra dizilerde oyunculuk yaptı. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer alan Aslan maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapıyor.