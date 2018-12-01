01 Aralık 2018 Cumartesi 16:18



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:18

Mardin'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) tarafından düzenlenen "Siyasette Kadın Çalıştayı" başladı.İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansının (SIDA) finansman desteği ile uygulanan "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" kapsamında bir otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştaya, 40'dan fazla milletvekili UN Women ve IPU temsilcileri ile uzmanlar katıldı.KEFEK Başkanı Canan Kalsın, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, komisyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, parlamentonun toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının en önemli halkası olduğuna dikkati çekti.Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların oluşturmasında, Meclisin öncü rolünün özellikle de kadın milletvekillerine ayrı bir sorumluluk yüklediğini kaydeden Kalsın, şöyle dedi:"Ülkemizde ve dünyada kadın meseleleri önemli bir yer tutuyor. Bu mesele ahlaki olduğu kadar vicdanidir ve insanlığın hak ve adalet noktasında kadının hakkını sağlamak ve cinsler arası adaleti sağlamaktır. Hiçbir toplum tek başına hareket edemez, etse dahi istediği noktaya gelemeyecektir. Bir cinsin diğer cinsi görmezden gelmesi, yok sayması hakkından mahrum bırakması düşünülemez. Cinsler arası hak ve adaleti sağlamak herkes için insani bir yükümlülüktür. Bir diğerinin ötekine eş değer olmadığını kabul eden tutum ve davranışlar, kadınların hayatın her alanın da var olabilmeleri için başta anayasa olmak üzere, Medeni, İş, Borçlar Kanunu ve diğer kanunlarımızda kadınlarımız lehine yaptığımız düzenlemeler, birçok Avrupa ülkesinin anayasa ve yasalarından daha ileridedir."Kadınların istihdamda yeterince yer alabilmeleri için özellikle 26. yasama döneminde yarı zamanlı çalışmadan, çocuklar için ödenen desteklere, ücretsiz doğum izninin 2 yıla çıkartılmasından, ebeveyn iznine kadar birçok yenilik getirdiklerini anımsatan Kalsın, bunların kadının çalışma hayatında var olabilmesi için yapılan çok önemli değişiklikler olduğunu vurguladı."Kadın temsili gözle görülür bir oranda artmış"Kalsın, kadın erkek fırsat eşitliğini sağlama yolunda öncelikle Meclisin toplumsal cinsiyete duyarlı ve diğer kurumlara örnek olmasının haklı bir beklenti olduğunu aktararak, şöyle devam etti:"Son 15 yılda parlamentomuzdaki kadın temsili gözle görülür bir oranda artmış. Bu dönemde, Meclisimizde kadın milletvekilleri yüzde 17,48 ile temsil edilmektedir. Ancak, bu oran önemli bir ilerlemeyi gösterse de istediğimiz seviyelerde değildir. Kadını siyasetin öznesi gören bakış açımızı yansıtmak için daha çok çabalamamız gerekmektedir. Bu oranları artırmak için elbirliği ile çalışmalıyız."Çok sayıda kız çocuğunun okula kazandırıldığını vurgulayan Kalsın, Türkiye'nin çoğu yerinde ilkokulda okullaşma oranında cinsiyet eşitliği sağlandığını kaydetti.Kalsın, kadınların tarım dışında iş gücünün yüzde 38'ini oluşturduğunu belirterek, 2023'de yüzde 41'i hedeflediklerini sözlerine ekledi.Kadınlara pozitif ayrımcılıkMardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman da kadın erkek arasındaki farklılıkların güzel olduğunu ancak bunun eşitsizliğe dönüşmemesi gerektiğini kaydetti.Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden en fazla etkilenenlerin kadınlar olduğunu belirten Yaman, "Son yıllarda kadın haklarını korunması, geliştirilmesi ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla başta istihdam alanı olmak üzere pek çok alanda kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak hem idare hem de personel istihdamına kadar bu pozitif ayrımcılığı uygulamaya çalıştık." dedi."Hedefe kadın liderler olmadan ulaşamayız"UN Women Türkiye Ülke Direktör Vekili Sabine Freizer da BM Kadın Biriminin hem globalde hem Türkiye'de kadınların siyasi katılımı ve liderliği alanında çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.Birim olarak kadınların siyasetteki temsilinin artmasını, parlamentolar, yerel yönetimler ve siyasi partiler olmak üzere tüm karar alma mekanizmalarına dahil olmalarını desteklediklerini aktaran Freizer, şöyle konuştu:"2015'ten bu yana Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi kapsamında bu hedefe yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadınların siyasi arenada güçlenmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir hedef. Bu hedefe kadın liderler olmadan ulaşamayız. Kadın liderler, kadınların ihtiyaçlarını yasalara yansıtabilir ve onların sesi olabilir. Kadın milletvekilleri toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili konuları önceliklendirebilir. 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi hedefine kadın milletvekilleri ve kadın liderlerle ulaşabiliriz."Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Zeina Hilal da kadınların parlamentoda temsili noktasında Türkiye'de önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.Kadın parlamenterlerin yüzde 17,48 oranına eriştiğine işaret eden Hilal, "Bu yeterli değil ancak ilerlemeyi gösterir. Bu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu. Eğer kalkınma istiyorsak, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmelerini sağlamak zorundasınız." ifadelerini kullandıİsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe da özellikle kadınların ve kızların desteklenmesine değinerek, Türkiye'de kadınların siyasete katılımının artırılması projesine finansal destek sağladıklarını aktardı.İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da kadınların, önlerindeki engelleri kaldırıldığı takdirde her şeyi başarabileceklerini söyledi.Kadın siyasetçiler olarak birçok zorluğu el ele vererek aştıklarını kaydeden Kan, "Engelleri kaldırdığımızda çok güzel çalışmalara imza atabileceğiz." dedi.Çalıştay, basına kapalı devam etti.