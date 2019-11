Siyasette Kadın Çalıştayı - Canan Kalsın / Asya Varbanova

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Canan Kalsın, "Kadının parlamentoda varlığı yokluğu meselesi demokratik temsil meselesidir. Çünkü herkesin kabul edeceği üzere kadınları en iyi kadınlar temsil ederler. Kadının parlamentoda eksik temsili demokrasiyi de eksik ve kusurlu kılar." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve Parlamentolararası Birlik ortaklığında yürütülen "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında, Taksim'deki bir otelde "Siyasette Kadın Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Canan Kalsın, Türk kadınlarının 1934'te genel seçimlere katılma ve milletvekili seçilme hakkını elde ettiğini anımsatarak, bu düzenlemenin genç Cumhuriyetin kadın hakları alanında attığı ne ilk ne de son adım olduğunu belirtti.

Seçme ve seçilme hakkının Türk kadınının milli mücadele ve kuruluş yıllarında ortaya koyduğu destansı kahramanlığın doğal bir sonucu olduğunu ifade eden Kalsın, şöyle konuştu:

"Zira unutulmamalıdır ki; Cumhuriyet, nasırlı ellerle, yalın ayaklarla, sırtında çocuk, kucağında mermi taşıyan Türk kadınlarıyla kurulmuştur. Yine Cumhuriyet, ateş altında, erkeklerle beraber dirsek dirseğe çalışan, kara toprağı ekip ekmeğini çıkaran Türk kadınlarının omuzlarında yükselmiştir. Türk kadını inancını, azmini, vatan sevgisini ortaya koymuş ve seçme ve seçilme hakkını kelimenin tam anlamıyla hak etmiştir. Nitekim 15 Temmuz'da da kadınlarımızdaki bu yüksek ruh, yeniden kendini göstermiş ve hemcinslerinin bir zamanlar gerçekleştirdiği destansı kahramanlığı andırır bir şekilde, her türlü mücadeleyi vermekten kaçınmamışlardır."

"Kadının parlamentoda eksik temsili demokrasiyi de eksik kılar"

Son yıllarda Meclis'teki kadın milletvekili oranlarında ciddi bir artış olduğuna dikkati çeken Kalsın, oranın 23. dönemde yüzde 9'a, 24. dönemde yüzde 14,4'e, 26. dönemde yüzde 14,7'ye, 27. dönemde yüzde 17,33'e yükseldiğini aktardı.

Kadınların Meclis'te ve yerel düzeyde temsili konusunda henüz istenilen yerde olunmadığına işaret eden Kalsın, "Bu anlamda, kadının siyasal hayatta eşit temsili, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin de üzerine eğilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Zira kadınların toplum içinde ihtiyaçları, beklentileri ve deneyimleri erkeklerden farklıdır, sosyolojik anlamda farklı grubu temsil ederler. Bu açıdan kadının parlamentoda varlığı - yokluğu meselesi demokratik temsil meselesidir. Çünkü herkesin kabul edeceği üzere kadınları en iyi kadınlar temsil ederler. Kadının parlamentoda eksik temsili demokrasiyi de eksik ve kusurlu kılar." değerlendirmesini yaptı.

Canan Kalsın, bir sonraki dönemde öncelikle dünya ortalaması olan yüzde 20'leri ve sonrasında da yüzde 30 kadın temsilini sağlayabilme temennisinde bulundu.

Kadınların Meclis'te daha fazla temsil edilmesinin tek başına yeterli olmadığına, karar alma mekanizmalarının her aşamasında bu temsiliyetin olması gerektiğine dikkati çeken Kalsın, KEFEK olarak Türkiye'de kadınların liderliğini ve siyasete katılımını teşvik etmek, kadınların siyasal hayata katılımında alınacak yasal ve idari tedbirleri tespit etmek amacıyla ulusal ve uluslararası platformlarda proje ve faaliyetlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

"Dünyadaki hiçbir ülke toplumsal cinsiyet eşitliğini tam olarak sağlayamadı"

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova da son 10 yılda Türkiye'nin kadının siyasi, politik ve ekonomik hayata katılımı ve temsili konusunda birçok önemli gelişme kaydettiğinin altını çizdi.

Bu gelişmelerin, mevzuatın Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'yle uyumlu hale getirilmesini, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasını, bazı stratejilerin hayata geçirilerek kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadının güçlendirilmesi için ulusal kalkınma planlarında bazı önceliklerin belirlenmesini içerdiğini aktaran Varbanova, şöyle konuştu:

"Dünyadaki hiçbir ülke toplumsal cinsiyet eşitliğini tam olarak sağlayamamıştır. Gelişmeler görüyoruz ancak bunlar yavaş ve eşit olmayan şekilde gerçekleşmiştir. BM üyesi ülkeler, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini 2030 yılına kadar hayata geçirmek için taahhütlerini ortaya koymuşlardır. Bunlar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi vardır ve hayati öneme sahiptir. Bunlar arasında beşinci hedef çok önemlidir. Kadının ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması. Bunun hedefi, kadınların tam ve yetkin bir şekilde siyasi, ekonomik ve toplumsal alana katılımını sağlamaktır. Bu hedefi hayata geçirmek için 11 yılımız var."

Varbanova, kadınların parlamentolarda temsil oranının küresel olarak yüzde 24,3'e ulaştığını fakat bunun yüzde 50'den çok uzak olduğuna değinerek, bugün 21 kadın liderin devlet veye hükümet lideri konumunda olduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili ve Parlementolararası Birlik (PAB) Grubu Kadın Parlamenterler Grubu Başkan Yardımcısı Anne Tolley ise Türkiye'nin 1910'dan beri PAB'ın güçlü ve aktif bir üyesi olduğunu ifade etti.

Parlamentolar aracılığıyla cinsiyet eşitliğini geliştirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu dile getiren Tolley, "Kadınların toplumsal yaşama katılımı demokrasi için olmazsa olmazdır. Eşitliği ve birbirini tamamlayıcı bir şekilde toplumsal ilişkiler gerçekleştirilecektir ve farklılıklarla birbirlerini zenginleştireceklerdir. Kadınlar demokrasi, girişim ve herkesin refahı için önemlidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA