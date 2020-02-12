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Ahmet Davutoğlu, Deniz Baykal ile bir araya geliyor

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bir araya geleceği öğrenildi.

12.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:23

Önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağı duyurulan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyasilerle temaslarını da hızlandırdı.

GÖRÜŞME TALEBİ DAVUTOĞLU'NDAN GELDİ

Odatv'de yer alan habere göre, Ahmet Davutoğlu yarın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret edecek. Görüşmenin "geçmiş olsun" ziyareti olduğunu söyleyen kaynaklar, görüşme talebinin Ahmet Davutoğlu'ndan geldiğini kaydetti. Davutoğlu'nun, hastalığı sürecinde Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret edemediğini belirterek, ziyaretin bu kapsamda yapılacağını belirttiler.

Ahmet Davutoğlu, Deniz Baykal ile bir araya geliyor

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