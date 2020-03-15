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Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

15.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:32
Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, AK Parti, Politika

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