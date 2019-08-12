Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti

AK Parti heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanmasıAK Parti heyetine şeker ve çay ikramıAK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in konuşmasıCHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşmasıAK Parti heyetinin ayrılması ANKARA - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ve AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA