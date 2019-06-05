Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyetinin AK Parti ziyareti

- BBP heyetinin AK Parti'ye ziyaretinden görüntülerBüyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasıZiyaretten detaylar ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan heyet, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.