05.06.2019 12:22
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Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyetinin AK Parti ziyareti

- BBP heyetinin AK Parti'ye ziyaretinden görüntüler Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Ziyaretten detaylar ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde,...

- BBP heyetinin AK Parti'ye ziyaretinden görüntüler
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
Ziyaretten detaylar ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan heyet, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyetini parti genel merkezinde ağırladı. Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyetinin AK Parti ziyareti
Kaynak: AA
Ankara, Jülide Sarıeroğlu, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Güncel