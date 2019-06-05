Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin AK Parti ziyareti

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyetinin gelişi karşılanmasıHeyetten detaylarYıldırım Kaya'nın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasıJülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.