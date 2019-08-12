Siyasi partilerde bayramlaşma - HÜDA-PAR ve SP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve beraberindeki heyetin AK Parti'yi ziyaretiJülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği heyetlere ikram etmesiSP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan'ın AK Parti'yi ziyaretiZiyaretten detaylarJülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği heyetlere ikram etmesi ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ile Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet, HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve beraberindeki HÜDAPAR heyeti ile Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve beraberindeki SP heyetini parti genel merkezinde ağırladı. Sarıeroğlu, misafir heyete Adana'da kadın üreticiler tarafından üretilen çileği ikram etti.

Kaynak: AA