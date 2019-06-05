Siyasi partilerde bayramlaşma - İYİ Parti heyetinin AK Parti ziyareti

- İYİ Paeti heyetinin AK Parti
'ye gelişi ve karşılanmasıÇiçek takdimi ve ziyaretten detay İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen
'in konuşmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
'nun konuşmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı
dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
, Genel Merkez
Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız
'dan oluşan heyet, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki İYİ Part heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
Kaynak: AA
Jülide Sarıeroğlu
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