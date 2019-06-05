Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyetinin AK Parti ziyareti

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki MHP heyetinin ziyareti Heyetten detaylarYaşar Yıldırım'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasıJülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammet Koçak'dan oluşan MHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.