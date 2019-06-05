05.06.2019 11:09
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Siyasi partilerde bayramlaşma - SP heyetinin AK Parti ziyareti

- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın başkanlığındaki SP heyetinin gelişi ve karşılanması Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA...

- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın başkanlığındaki SP heyetinin gelişi ve karşılanması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan heyet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın başkanlığındaki SP heyetini parti genel merkezinde ağırladı. Siyasi partilerde bayramlaşma - SP heyetinin AK Parti ziyareti
Kaynak: AA
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