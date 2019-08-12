Siyasi partilerde bayramlaşma - SP ve DP heyeti MHP'yi ziyaret etti

SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Hüseyin Hacı Abdullahoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi heyetinin MHP ziyaretinden görüntülerMHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması DP Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş başkanlığındaki Demokrat Parti heyetinin MHP ziyaretinden detaylarFotoğraf çekimi ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcıları Fatih Aydın ve Hüseyin Hacı Abdullahoğlu ile GİK üyesi Selçuk Aydın'dan oluşan heyet ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti.

Kaynak: AA