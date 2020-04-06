Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Siyasi partilerden AA'nın 100. yılı için tebrik mesajları

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bazı siyasi partilerin genel başkanları kutlama mesajı yayımladı.

06.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:14
Siyasi partilerden AA'nın 100. yılı için tebrik mesajları
Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bazı siyasi partilerin genel başkanları kutlama mesajı yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mesajında AA'nın, Kurtuluş Savaşı'nın neferlerinden biri olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'nin sesini tüm ülke ve dünyaya duyurabilmek için AA'yı kurduğunu anımsatan Akşener, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, imkanlar ölçüsünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir.
100 yıl önce, bugünü bile aşan bir vizyonla kurulan Anadolu Ajansı, kuruluş gerekçesine ve hedeflerine uygun bir anlayışla yayın hayatına devam etmelidir. İlk günkü gibi, Anadolu'nun sesi olmayı, Türk'ün sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı sürdürmelidir.
100'üncü yaşınızı kutluyor, 1920'de başlayan mukaddes görevinizin, aynı duyarlılık ve ilkelerle devamını diliyorum."
Karamollaoğlu'ndan kutlama mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele'nin en zor günlerinde kurulan AA'nın, İstiklal mücadelesinin güçlü sedası olduğunu ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen Türk milletine önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.
Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bir asırlık geçmişi ile köklü ve seçkin bir kuruluşumuz olan Anadolu Ajansının, önümüzdeki dönemlerde, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, fedakarca çalışan her bir mensubuna başarılar diliyorum."
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya mesaj
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kurumun 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya mesaj gönderdi.
Mesajında, AA'nın, Kurtuluş Savaşı sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından kurulduğunu hatırlatan Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bir asırdır Türkiye'nin ve Türk'ün sesini tüm dünyaya duyuran, dünyanın her noktasındaki gelişmelerin ve yaşananların anında milletimize ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansımızın kuruluşunun 100'üncü yılını gururla kutluyorum. Anadolu Ajansımızın şahsınız yönetiminde mesai arkadaşlarınızla birlikte gelecek nesillerimize daha da büyüyerek ve gelişerek ulaşması yolunda daha nice başarılı çalışmalara imza atmanızı yürekten diliyorum."
"Ajans, Türkiye'nin hafıza ve değerler manzumesi"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Ajansının, yüz yıllık köklü kurumsal geçmişi ve özgün habercilik anlayışıyla, dış mahreçli haber kaynaklarından farklı bir çizgi ortaya koyduğunu bildirdi.
Ajansın, teknolojik gelişmeleri yakından takibiyle, bu alanda tüm imkanlarını kullanarak sürekli kendisini yenilediğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin habercilik alanındaki vizyonunu en yalın şekilde yansıtmaya çalışan güzide kuruluşlarımızın başında gelen Anadolu Ajansı, aynı zamanda Türkiye'nin basın ve yayın kuruluşları içinde önemli bir hafıza ve değerler manzumesini oluşturmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle, yurt içi ve yurt dışında gözümüz ve kulağımız niteliğindeki Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tüm çalışanları ve yöneticileri nezdinde tebrik eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››Siyasi partilerden AA'nın 100. yılı için tebrik mesajları - Haberler

Politika Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi

Son Dakika Politika Haberleri

17:22: Karesi dost elini uzatıyor... Mama noktaları sıklaştırıldı - Haberler 17:20: Şiddetli rüzgar çatıyı böyle yerinden söktü - Haberler 17:19: Uyuşturucu şüphelisi şahıs tutuklandı - Haberler 17:19: Bolu'da karantina süreci tamamlanan 30 kişi tahliye edildi - Haberler 17:16: Siirt'te kavga eden gruba 7 bin 101 lira parası cezası kesildi - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler 15:50: Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? - Haberler 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler