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Siyasi partilerden Diyarbakır'daki hain saldırının sivil şehitleri için taziye mesajı

Siyasi parti genel başkanları, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

08.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:18
Siyasi partilerden Diyarbakır'daki hain saldırının sivil şehitleri için taziye mesajı
Siyasi parti genel başkanları, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yayımladığı mesajda, terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıyı lanetleyerek "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da mesajında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise terörü lanetleyerek saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Türk milletine baş sağlığı diledi.
Davutoğlu, "Dünyanın farklılıkları bir kenara bırakıp insanlık için omuz omuza mücadele ettiği dönemde hain yüzünü bir kez daha gösteren terör örgütü Diyarbakır Kulp'ta sivilleri katletti." mesajını paylaştı.
Yeniden Refah Partisinden paylaşılan mesajda da terörün son bulmasının, terörü yaşatan bataklığın kurutulmasıyla mümkün olacağına dikkat çekilerek, "Bunun için atılması gereken ilk adım İncirlik Üssü'nün ve Malatya-Kürecik Radar İstasyonu'nun kapatılmasıdır." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
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