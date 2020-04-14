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Siyasi partilerin genel başkanlarından Haydar Baş için taziye mesajı

Siyasi partilerin genel başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü Trabzon'daki hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

14.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:08
Siyasi partilerin genel başkanlarından Haydar Baş için taziye mesajı
Siyasi partilerin genel başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü Trabzon 'daki hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baş'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini ifade ederek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de "Koronavirüs salgınında hastalığa yakalanarak, Trabzon'da tedavisinin yapıldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Sayın Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, aile efradı, yakınları, sevenleri ve Bağımsız Türkiye Partisi camiasına başsağlığı, sabır diliyorum." mesajını paylaştı.
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Twitter hesabından şu taziye mesajını paylaştı:
"Sayın Haydar Baş'ın güncel melanet Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve metanet, siyaset camiasına ve yol arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum."
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, mesajında, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Bağımsız Türkiye Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.
Uysal, Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Partisi, Koronavirüs, Haydar Baş, Trabzon, Güncel
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