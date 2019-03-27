Siyasi Partilerin Pankartlarına Zarar Veren Kişiye Gözaltı

Erzincan
'da bazı siyasi partilerin pankartlarına zarar verdiği öne sürülen zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı
'nda bazı siyasi partilere ait pankartları keçeli kalem ile boyadığı ve kalem batırarak zarar verdiği belirtilen G.Ö'nün (63) şikayet üzerine yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan zanlı hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, "298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet etme" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Cumhuriyet Meydanı, Erzincan, Güncel
Kaynak: AA