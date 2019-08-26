Uçak korkusu bulunan MHP lideri Bahçeli, yıllar sonra yeniden uçağa bindi

Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenen törenlere katılmak üzere Muş'a gitti. Uçak korkusu nedeniyle sürekli karayolunu kullanan MHP Lideri, bu defa uçakla seyahati tercih etti.

Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

UÇAK KORKUSU SİYASİ TARTIŞMALARA KONU OLMUŞTU

Bahçeli'nin uçak korkusu 2013 Temmuz'unda siyaseten de eleştirilmesine sebep olmuş, AK Partili Hüseyin Çelik kendisine "Sayın bahçeli siz kaç kere Bakü'ye, Bişkek'e, Taşkent'e gittiniz? Siz uçağa binmekten bile korkuyorsunuz" sözleriyle yüklenmişti.

Bahçeli bu sözlerden yaklaşık bir buçuk yıl sonra Almanya'ya uçmuş, Bahçeli'nin uçakta çekilmiş fotoğrafını MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

O günden bu güne bir daha uçağa binmeyen MHP lideri seçim maratonlarında bile Türkiye'nin dört bir yanına kara yoluyla gitmeyi tercih etmişti.