Siyasiler, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir
ve İl Başkanı Kadem Mete
, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Demir mesajında, öğretmenliğin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ödenemeyecek kutsal bir meslek olduğunu belirtti.
Milli birlik ve beraberliğin teminatı öğretmeni olmayan bir eğitim sisteminin düşünülemeyeceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"En kaliteli eğitim ancak, öğretmen, öğrenci ve velinin katılımıyla gerçekleşebilir. Bilindiği gibi Milli Eğitim sistemimiz öğretmen odaklı olarak yeniden yapılandırılmakta, talepleri doğrultusunda görevlerini daha iyi icra edebilmeleri için her türlü zemin hazırlanmaktadır. Büyük fedakarlıkla yürüttüğünüz mesleğiniz her türlü takdire şayandır. Yetiştirdikleri gençler için öğretmenlerimize ülke olarak minnettarız. Bu vesileyle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, tüm eğitim şehitlerimizi rahmetle anıyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizin gününü eğitimci bir milletvekili olarak en kalbi duygularımla kutluyorum."
AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise bin bir zorluk ve zahmete katlanarak büyük bir fedakarlık örneği gösteren, sabırla mesleklerini icra eden kıymetli öğretmenlerin gününü kutladığını dile getirdi.
Görevleri başında hayatını kaybeden şehit öğretmenler başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm eğitimcilere Allah'tan rahmet dileyen Mete, mesajında şunları ifade etti:
"Bir milletin geleceği, başarısı, eğitme verdiği önem ile doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, öğretmenlerin derdi ile dertlenmeyen, toplumların başarısı asla mümkün olmayacaktır. Öğretmenlerimizi sadece bilgiyi aktaran bireyler olarak görmek büyük yanlış olacaktır. Öğretmenler bilgiyi öğretirken aynı zamanda geleceğimize şekil veren, bir toplumu yarınlara taşıyan, en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız üzerinde en az annesi ve babası kadar emeği olan bireylerdir."
Muğla,Kadem Mete,Milletvekili
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:11