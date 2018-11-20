Siyatik Ağrısını Gideren Uygulaması Kolay Egzersizler

20 Kasım 2018 Salı 20:52



20 Kasım 2018 Salı 20:52

Siyatik omurga altından ayaklara kadar iner ve bedenimizdeki en uzun sinirdir. Siyatik ağrısı siyatik siniri sıkıştığında oluşur. Sinirin etrafındaki kasları gevşetmek sıkışıklığı azaltarak ağrıyı önler. Siyatik ağrısını gideren pek çok egzersiz mevcut. Sizler için bu egzersizlerin en kolay olanlarını bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım.1. Kelebek Germe Hareketi 2. Bacakları Göğüse Çekme Hareketi 3. Dizi Yana Çevirme Hareketi 4. Oturan Güvercin Hareketi 5. Belden Dönme Hareketi 6. Kobra Hareketi