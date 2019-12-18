Siyezen Hayatın Her Alanında!

Stil, Olarak benimsediğiniz bütün tarzların bir arada olduğu Siyezen.com Kadın Stil giyim sitesi açılmıştır.

Kişisel imajınızı yönetip pratik ve başarılı bir stil yaratmanın küçük bilgilerini paylaşacağız sizinle…

1. Zaman ve mekan koordinasyonu:

Kıyafetimizi, makyajımızı ve saç modelimizi günün hangi vaktinde ve hangi mekanda olacağımıza göre uyumlu bir şekilde ayarlamalıyız. Bu nedenle, etkinliklere katılmadan önce nerede gerçekleşeceği hakkında biraz araştırma yapmanızı öneriyorum. Ayrıca, günün hangi vaktinde bir araya geleceğinizi düşünün ve hazırlıklarınıza bu doğrultuda önceden başlayın.

2. Rengin psikolojisini göz önünde bulundurun:

Renk temasını takiben, uzmanlar renklerin insanlar üzerinde duygusal bir etkiye sahip olduğunu, bazı renklerin sevinç, huzur ve hatta sinirlilik gösterebileceğini söylüyor. Kendiniz ve çevrenizdeki en iyi duyguları uyandırmak için stratejik olarak nasıl renk kullanacağınızı öğrenin.

3. Temel giysilere yatırım yapın:

Her kadın uzun vadeli bir yatırım olarak görebileceği klasik kıyafetleri olmalıdır. Bu giysiler arasında şunlar bulunur; zarif bir siyah-beyaz blazer, siyah bir elbise, hemen hemen her parça ile uyumlu siyah zarif bir çift stiletto, beyaz gömlek ve geleneksel tasarım kot pantolon (herhangi bir taşlama, yırtık vb bulunmayan). Giysi satın almak için servet yatırmanız gerekmez. Yüksek kaliteli kumaşlar hakkında bilinçli olmak ve tabii ki indirim zamanlarını beklemek bu konuda size yardımcı olacaktır.

4. Aksesuar ile kıyafetlerinizi tamamlayın:

Elbiseniz desenliyse sade fularlar tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilir. Bu kombinin tam aksi, düz bir elbiseye canlılık katacak renkli fularlar da başka bir alternatif. Bu arada, aksesuarda trendin rose olduğunu hatırlatmakta yarar var. Ayrıca, düz bir elbise için kullanabilecek zarif bir kolye ve bileklik hem rahatlık hem de şıklığı iş hayatında size sunacaktır. Maxicollars gibi daha büyük aksesuarlar, gündüz ve gece daha az formal etkinlikler için idealdir.

5. Fiziksel görünümünüze dikkat edin:

Kıyafet ve makyaj öğelerini stratejik bir şekilde kullanmanın kendinizi, çalıştığınız alanda bir referans olarak konumlandırmanıza ve kendi kişisel markanızı yaratmanıza yardımcı olacağını unutmayın.

Sizin için faydalı olacağını düşündüğüm bu bilgileri umarım sizde gerekli yerlerde kullanabilirsiniz Yeni yıl Alışverişlerinizde sizi bekleyen büyük hediyeler için Hepinizi Siyezen.com bekliyorum