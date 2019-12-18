Haberler » advertorial » Siyezen Hayatın Her Alanında! - Haberler

Siyezen Hayatın Her Alanında!

Her anlamda bir girişimci olmak, aynı zamanda başarılı bir iş yaratmanın, kişisel bir marka konumlandırmayı ve bunu imajınız aracılığıyla yansıtmayı öğrenmek anlamına gelir.

18.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:48ilandırSiyezen Hayatın Her Alanında!

Stil, Olarak benimsediğiniz bütün tarzların bir arada olduğu Siyezen.com Kadın Stil giyim sitesi açılmıştır.

Kişisel imajınızı yönetip pratik ve başarılı bir stil yaratmanın küçük bilgilerini paylaşacağız sizinle…

1. Zaman ve mekan koordinasyonu:

Kıyafetimizi, makyajımızı ve saç modelimizi günün hangi vaktinde ve hangi mekanda olacağımıza göre uyumlu bir şekilde ayarlamalıyız. Bu nedenle, etkinliklere katılmadan önce nerede gerçekleşeceği hakkında biraz araştırma yapmanızı öneriyorum. Ayrıca, günün hangi vaktinde bir araya geleceğinizi düşünün ve hazırlıklarınıza bu doğrultuda önceden başlayın.

2. Rengin psikolojisini göz önünde bulundurun:

Renk temasını takiben, uzmanlar renklerin insanlar üzerinde duygusal bir etkiye sahip olduğunu, bazı renklerin sevinç, huzur ve hatta sinirlilik gösterebileceğini söylüyor. Kendiniz ve çevrenizdeki en iyi duyguları uyandırmak için stratejik olarak nasıl renk kullanacağınızı öğrenin.

3. Temel giysilere yatırım yapın:

Her kadın uzun vadeli bir yatırım olarak görebileceği klasik kıyafetleri olmalıdır. Bu giysiler arasında şunlar bulunur; zarif bir siyah-beyaz blazer, siyah bir elbise, hemen hemen her parça ile uyumlu siyah zarif bir çift stiletto, beyaz gömlek ve geleneksel tasarım kot pantolon (herhangi bir taşlama, yırtık vb bulunmayan). Giysi satın almak için servet yatırmanız gerekmez. Yüksek kaliteli kumaşlar hakkında bilinçli olmak ve tabii ki indirim zamanlarını beklemek bu konuda size yardımcı olacaktır.

4. Aksesuar ile kıyafetlerinizi tamamlayın:

Elbiseniz desenliyse sade fularlar tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilir. Bu kombinin tam aksi, düz bir elbiseye canlılık katacak renkli fularlar da başka bir alternatif. Bu arada, aksesuarda trendin rose olduğunu hatırlatmakta yarar var. Ayrıca, düz bir elbise için kullanabilecek zarif bir kolye ve bileklik hem rahatlık hem de şıklığı iş hayatında size sunacaktır. Maxicollars gibi daha büyük aksesuarlar, gündüz ve gece daha az formal etkinlikler için idealdir.

5. Fiziksel görünümünüze dikkat edin:

Kıyafet ve makyaj öğelerini stratejik bir şekilde kullanmanın kendinizi, çalıştığınız alanda bir referans olarak konumlandırmanıza ve kendi kişisel markanızı yaratmanıza yardımcı olacağını unutmayın.

Sizin için faydalı olacağını düşündüğüm bu bilgileri umarım sizde gerekli yerlerde kullanabilirsiniz Yeni yıl Alışverişlerinizde sizi bekleyen büyük hediyeler için Hepinizi Siyezen.com bekliyorum


Advertorial

advertorial

Son Dakika Haberleri

09:50 Yeşilçam'dan etkilendi, "foturafcı" hayalini gerçekleştirdi - Haberler
09:45 Siyezen Hayatın Her Alanında! - Haberler
09:44 Kütahya'da kafe ve restoranlarda sigara denetimi - Haberler
09:41 Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu: Cadı mahkemesi bile daha kanuni - Haberler
09:37 Aydın'da FETÖ operasyonu - Haberler
09:19 Kıbrıs uçağında bomba ihbarı paniği - Haberler
09:03 CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı - Haberler
08:48 Öğrenciler, harçlıklarını biriktirip "Şehirlerimiz ayrı, gönüllerimiz aynı" diyerek köy okulunu baştan aşağıya yeniledi - Haberler
08:43 Erdoğan'dan Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne ilk yorum: CHP ağzıyla konuşuyorlar - Haberler
08:13 Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Haberler
18.12.2019 09:53:42