Siyezen Uzaktaki Kadın Stili Açıldı!

Birçok internet sitesi içinde bir de sen mi çıktın diyeceksiniz. Fakat amacım sadece yarın ne giyinsem diye düşünen benim gibi kadınlara küçük bir öneride bulunmak istedim.Madem önerdim eğer siz de beğendiyseniz, evet çok güzel oldu, ben de alayım derseniz buyurun birlikte alışveriş yapalım diye kurduğum bir kadın giyim sitesi Siyezen.com

Amaç olarak şık ve tarz olarak giyinmek isterseniz bir de aman çok para vermek yerine kesenize dost olacak bu siteyi kurdum. Birçok markada olan ürünleri daha uygun fiyata üretip sizinle paylaşıyorum.

Yani aslında podyumlarda, reklamlarda bazen de dizilerde gördüğünüz beni bu sefer de Siyezen'de görmeye devam edeceksiniz.

Moda İnsanın kendisine yakışanı giyinmesindir. Bende öyle yaptım. Sizin için çok canlı çok içten ürünler seçtim. Bunları sizinle paylaşıyorum.

Yakında birçok konuda beni duyuyor olacaksınız.

Artık sokaklar benim diyorsanız, her yerde sadece stilim konuşsun rahat olmak benim için önemli diyorsanız benimle birlikte bu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Siyezenuzaktaki kadın olan benim yaşamımı yansıtıyor olacak. Aman ısrarla benim gibi olmanıza gerek yok daha güzel ve daha renkli kombin çeşitlerini siz de yapabilirsiniz hatta bende bunları paylaşarak sizinle beraber daha eğlenceli bir deneyim yaşayabiliriz.

Siyezen.com'da ilk yapacağınız bütün alışverişlerde sizleri küçük sürprizlerim bekliyor olacak.

Yakında kim olduğumu neden Siyezen'de olduğumu size bir küçük video ile açıklıyor olacağım. Siyezen.com olarak hepinize hizmet etmeyi bekliyoruz.