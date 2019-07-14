"Siz bizi vurdunuz ama çok daha güçlü şekilde ayağa kalktık"

CANKUT TAŞDAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ),15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hainlerin ilk hedefi olan ve savaş uçaklarından atılan bomba ile 7 şehidin verildiği Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının yeni hizmet binası, 15 Temmuz'da açılacak.Tesis hakkında AA muhabirine bilgi veren Havacılık Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli, "Polis Havacılık Tesisleri, 15 Temmuzda bize kalleşçe saldıranlara verilmiş en büyük cevaptır. Siz bizi vurdunuz ama biz çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalktık. Buranın verdiği mesaj budur ve çok önemli bir mesajdır." dedi.FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen üç yılda, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının yaraları sarılıyor.Darbe girişimi gecesinde hainlerin ilk olarak hedefi olan ve savaş uçaklarından atılan bomba ile 7 şehidin verildiği, tamamına yakını tahrip olmasına rağmen verilen hizmetin aralıksız sürdürüldüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının yeni hizmet binası, AA ekibince görüntülendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Pazartesi günü açılışı yapılması planlanan binanın, teknik hizmet veren kısımlarının yanı sıra idari kısımlarının hizmetlerini sürdürdüğü, çevre düzenlemesinin ve iç dekorasyonun da tamamlandığı öğrenildi."Daha güçlü ayağa kalktık"Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ilk hedef alınan birimin kendi birimleri olduğunu ve hainlere karşı koymak üzere apronda hazırlanan hava aracının hedef alınması üzerine 7 personelin şehit olduğunu hatırlattı.Dünyanın böyle bir ihanet şeklini görmediğini belirten Senirkentli, ruhunu başka toplulukların çıkarlarına satmış hainler tarafından kalleşçe ve alçakça F-16 savaş uçakları ile vurulduklarını anlattı.Çok sayıda personelin de atılan bomba ile gazi olduğunu belirten Senirkentli, hainler tarafından kendileri ve Özel Harekat Başkanlığını hedef alan bombanın F-16'da kullanılan en ağır bomba olduğunu belirtti.Bomba ile binalarının çok ağır hasar gördüğünü kaydeden Halil Senirkentli, yaralarını kısa sürede sardıklarını, saldırıda aldıkları ağır darbeye karşı faaliyetlerinin hiç aksatılmadan sürdürüldüğünü ve bir taraftan da yaraların sarılmaya devam edildiğini kaydetti.Darbe girişiminde, hizmet binalarının tamamının hasar gördüğünü, bu nedenle komple yenilendiğini anlatan Senirkentli, yeni tesislerin havacılık hizmetlerine daha uygun, daha planlı programlı bir hale geldiğini vurguladı. Halil Senirkentli, emeği geçen herkese Havacılık Dairesi olarak minnettar olduklarını dile getirdi.Polis Havacılık Daire Başkanlığının, mevcut ve geleceğe yönelik ihtiyaçlarını öngörerek, çok ciddi bir planlama ile yenilendiğini anlatan Senirkentli, bu tesislerin, sadece bugüne değil, Polis Havacılığının belki 30-40 yılına hitap edeceğine işaret etti.Halil Senirkentli, "Polis Havacılık Tesisleri, 15 Temmuz'da bize kalleşçe saldıranlara verilmiş en büyük cevaptır. Siz bizi vurdunuz ama biz çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalktık. Buranın verdiği mesaj budur ve bu, hainlere çok önemli bir mesajdır." ifadesini kullandı.Yeni tesisler 80 bin metrekarede hizmet verecekYeni kurulan tesislerin, polis havacılık hizmetlerine sağlayacağı katkıları da anlatan Senirkentli, 17 bin metrekarelik kapalı alanda, bir depo hangar, bir bakım hangarı, üç muhafaza hangarı ve bir idari binanın bulunduğunu aktardı. Senirkentli, ayrıca 55 bin metrekarelik, iniş-kalkış yapılan ve hava araçlarının park ettiği apron alanının yer aldığı alanın toplamda 80 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını bildirdi.Havacılık Daire Başkanlığının, merkezi Ankara olmak üzere, Türkiye'nin değişik yerlerinde 6 filo halinde hizmet verdiğini aktaran Senirkentli, bunun yanı sıra Esenboğa Havalimanı'nda uçaklarının faaliyet yürüttüğü bir hangarlarının bulunduğunu belirtti.Senirkentli, halkın huzur ve güvenliği için polis teşkilatının, devletin diğer ilgili birimleriyle iş birliği içerisinde, 24 saat görev yaptığını, terör, asayiş, narkotik gibi konuların yanı sıra trafik terörüne karşı da havadan çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.FETÖ'nün cazibe merkeziSenirkentli, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası tüm polis teşkilatı gibi kendilerinin de çok yoğun ve uykusuz günler geçirdiklerini dile getirerek, aldıkları ağır darbe ve verdikleri şehitlere rağmen, uçuşların ve idari hizmetlerin aralıksız sürdürüldüğünü dile getirdi.Yaptığı kritik görev nedeniyle örgüt tarafından cazibe merkezi olan bu birimin personelinin tamamına yakınının örgüte iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildiğini bildiren Senirkentli, "En büyük başarımız bu. Biz sadece binalarımızı yenilemedik. Biz komple dairemizi ve personelimizi de baştan sona yeniledik. Bu daire, bir kaç kişi dışında bütün personelimiz, memurundan pilotuna, teknisyenine, İHA personeline kadar herkes 2016 sonrası bizim yetiştirdiğimiz personeldir." diye konuştu. Türk Polis Havacılık personelinin, dünyada örneğine az rastlanır şekilde, kısa sürede, hem temel havacılık hem de ihtisas alanında eğitildiğini belirten Senirkentli, "Şu anda Havacılık Daire Başkanlığı tarihinde hiç olmadığı kadar güçlüdür. Daha da güçlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.