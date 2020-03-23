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Siz 'Evde Kal'ın MASKİ Size Gelsin

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı kararıyla yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 üzeri yaşlı vatandaşların talep ettiği hizmetleri karşılıyor.

23.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:56
Siz 'Evde Kal'ın MASKİ Size Gelsin

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında aldığı önlemleri hayata geçiriyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı kararıyla yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 üzeri yaşlı vatandaşların iş ve işlemlerini kapısına giderek karşılıyor. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulamaya alınan karar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MASKİ, vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Eldiven ve maske gibi koruyucu kıyafetler ile vatandaşların işlemlerini yerine getiren ekipler, vatandaşların can sağlığına da dikkat ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçişleri Bakanlığı, Güncel

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