Siz evde kalın, alışverişinizi biz yaparız

Tüm dünyayı tehdit eden Corona Virüsü'ne karşı alınacak en önemli tedbirin evde kalmak olduğu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Corona Virüsü ile ilgili çok şey bilmiyoruz ama 65 üzerindekilerin ağır biçimde etkilediğini ve yayılmayı engellemek için en önemli şeyin evde kalmak olduğunu biliyoruz. Bu nedenle risk grubundaki engelliler ile yaşları ileri olan Bornovalıların sokağa çıkmak zorunda kalmamaları için alışveriş ihtiyacını bir telefonla evine götürüyoruz. Ülke olarak bu zorlu durumu minimum hasarla atlatmak, yayılmayı azaltmak, koca çınarlarımızı riske sokmamak için lütfen evinde kal Bornova" dedi.

Kalabalık ortamları mümkün olduğu kadar azaltmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan İduğ, "Özel bir ekip oluşturduk. Riskli gruptakiler 0530 398 53 92 numaralı telefondan ihtiyaçlarını yazdıracak. Ekibimiz esnaftan alışveriş tutarını alarak vatandaşa bildirecek. Onay alındıktan sonra alışverişi yaparak eve teslim edecek. Siparişler sabah 09.00 - 12.00 saatleri arasında alınacak, teslimatlar ise 12.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak. Elbette çalışanlarımızı da riske sokmak istemeyiz. Bu nedenle uygulamada görevli personel, düzenli kontrol edilecek, hijyen kurullarına uygun olarak maske ve eldiven takacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler