Haberler » Güncel » 'Sizdeyiz Projesi' ile öğrencileri ziyaret ettiler - Haber

'Sizdeyiz Projesi' ile öğrencileri ziyaret ettiler

Malatya'da okul müdürü ve öğretmenler, öğrencileri ara tatil döneminde evlerinde ziyaret ederek, tatili nasıl geçirdiklerine ilişkin çalışma yapıyor.

22.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:32'Sizdeyiz Projesi' ile öğrencileri ziyaret ettiler
'da okul müdürü ve öğretmenler, öğrencileri ara tatil döneminde evlerinde ziyaret ederek, tatili nasıl geçirdiklerine ilişkin çalışma yapıyor.

Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Varol Temiz, öğretmenler ile 'Sizdeyiz Projesi' kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor. İlçeye bağlı Çobandere ve Göçerüşağı Mahalleleri mezralarını kapı kapı gezerek öğrencilerin ara tatili nasıl geçirdiklerine ilişkin görüşmeler yağan öğretmenler, ara tatil döneminde sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın olup olmadığını ve tatilde öğrencilerin zamanlarını nasıl geçirdikleri yönünde rapor hazırlıyorlar.

Okul Müdürü Mehmet Varol Temiz, projeyle ilgili olarak, "Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerini ve ara tatildeki zamanlarını nasıl geçirdiklerini yerinde görerek, her zaman yanında olduklarımızı his ettirmek için okul her yer mantığını benimseyerek kapı kapı dolaşıyor, ziyaret ediyoruz" dedi.

Göçerüşağı Mahallesi Muhtarı Sercan Çabuk ise öğrencilerin evlerininde ziyaret edilmesini önemsediklerini ifade ederek, "Eğitimcilerin öğrencilerin ne şartlarda ikamet ettiklerini görmeleri övgüye değerdir. Köy şartlarında öğrencilerin nasıl ders çalıştıklarını, ne imkanları olduğunu görmeleri önemlidir" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerini saz çalarak karşılayan Lise öğrencisi Gizem Algül ise "Arguvanlı olup da saz çalmayan ve Türkü söylemeyen yok gibidir" diye konuştu. - MALATYA

Okul Müdürü, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52 Putin: NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması girişimlerinden endişeliyiz
15:50 DEDAŞ'tan Mardin'de borcu olan çiftçilere 'elektrik verilmeyecek' uyarısı
15:49 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma su altındaki mühimmat imha edildi
15:45 Edremit'te 'Geleceğini Çöpe Atma, Pet Şişeni Potaya At' çalışması
15:45 Tamamlanmayan yola tepki
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:52:42