Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'yı hedef alarak, "13 yaşındaki kızlara Kobani dedikleri yerde terör eğitimi verdiriyorlar. Sizin burnunuzdan getirmezsek namerdiz" dedi.31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Tire'de seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Tire programında; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli, AK Parti ve MHP Tire İlçe Başkanları da hazır bulundu. AK Parti Tire İlçe Başkanlığı önünde Türk bayraklarıyla kendisini dinleyen halka hitaben konuşan Bakan Soylu, konuşmasına başlamadan önce telefonuna fotoğraf geldiğini söyledi. Soylu, "Elime fotoğraf geldi. 13 yaşındaki kızlara Kobani dedikleri yerde terör eğitimi verdiriyorlar. Ulan sizin burnunuzdan getirmezsek namerdiz. O çocukları bu işlere bulaştıranların burnundan getirmezsek namerdiz. Taciz ediyorlar tecavüz ediyorlar. Ailelerin yanına dönmelerine müsaade etmemek için neler yapıyorlar" şeklinde konuştu. Soylu ayrıca, "Biz insansız hava araçlarına öyle yazılım yapıyoruz ki, terör örgütü dağda yürümeyi boş verin kafasını çıkaramayacak. Bizim evlatlarımız onları kovalıyor onlar sıçan gibi kafalarını çıkaramıyor" ifadelerini kullandı."İZMİR BÜYÜKŞEHİR VE TİRE'Yİ DE PKK'YI BULAŞTIRMAYIN" Konuşmasında HDP'ye yüklenen Soylu, şöyle devam etti:"Pervin Buldan denilen o kadın yumuşak gözükür ama zehirli dili ile beraber, 'bu seçimde 40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak için sandığa gideceğiz' diyor. 40 yıl önce PKK kuruldu. Bu ne demek, 'ey bizimle beraber olanlar derdimiz seçim değil, bizim derdimiz PKK'nın ideolojisini buralara hakim kılmaktır' diyor. Suratında meymenet olmayan HDP Eş Başkanı komünist sakallı adamı tanıyor musunuz? Dedi ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız diyor. 'İstanbul, Ankara, İzmir, 'Adana'da AKP'ye MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. 'Verilen oylar Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak' dedi. 'Biz yüzümüze maske taktık burada PKK ile, batıda CHP, Saadet, İYİ Parti ile mücadeledeyiz' diyor yani. Ben lafı karnında taşıyan adam değilim. Katoda, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı'da, Kars'ta, Tunceli'de o evlatlarımız niye mücadele ediyor; ezanın, bayrağın, namusun muhafazası için. Herkes o zaman HDP PKK desteklediği CHP'ye, İYİ Parti'ye oy versin. Güle güle hayırlı olsun. Kimse kusura bakmasın ben evladınızım. Aldığım her istihbarat kalbimi zorluyor, mideme kramp giriyor ülkemize huzursuzluk gelecek diye. CHP, İYİ Parti, Saadet kolunu PKK'ya kaptırmıştır. 24 Haziran'da yalvardık 'bunları Meclise' taşımayın' diye. Kılıçdaroğlu bir oy HDP'ye verdin de ne oldu? İçişleri Bakanlığı bütçesinde 'sizin askeriniz, jandarmanız Güney Doğu'da işgal askeri' dedi. Bizim evlatlarımız işgal askeri mi? Adamın suratından her şey gitmiş oradan akıl veriyor. PKK'ya taşıyıcı annelik yaptılar. CHP'ye bu imkanı vermeyin. İzmir Büyükşehir ve Tire'yi de PKK'yı bulaştırmayın. Bu kadar açık ve net. Topu Erdoğan'ın eline verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesine topu çaksın. Gol delisi yapalım onları.""BELEDİYELERİNİZE PKK'YI MUSALLAT ETMEYİN""2017'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941'di, şimdi 491'e düşürdük. İzmir'de günde 18 hırsızlık 8'e düştü. 'Bu yılbaşı 5-6'dan başka evden hırsızlık olmayacak' dedik. Tire'ye gece bekçisi gelecek. İzmir'de her ilçede gece bekçisi olacak" diyen Soylu, vatandaşlara da, "Belediyelerinize PKK'yı musallat etmeyin. Boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın, Prensilvanya'daki haine güldürmeyin. Geçen seferki gibi olmaz; ayaklarını attılar mı bir daha çıkmazlar bunları iyi tanıyorum. PKK'ya taşıyıcı annelik yapmalarına müsaade etmeyin" ifadelerini kullandı."TAYYİP ERDOĞAN BUNA MÜSAADE ETMEDİ" Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çok sıkıntılar çekti benim ülkem. On yıllardan beri yakasından düşmediler. Sevincimizi kursağımızda bırakmak istediler. Güçlü, zengin, kudretli olmamızı istemediler. Bu ülkede güçlü, özgür, zengin, bağımsız Türkiye istemediler. Geleceğe bakmayalım birbirimizle uğraşalım istediler. Güçsüz bir Türkiye olsun, mecali olmayan, boynu eğik, beli bükük bir Türkiye olsun, köksüz bir Türkiye olsun, gücün ne olduğunu hissetmeyen bir Türkiye olsun istediler. Ey eciş bücüşler kimsiniz de bu ülkeyi idare edeceksiniz' dediler. 'Kimsiniz de vesayeti ortadan kaldırıp bu ülkeyi güçlü ülke yapmaya çalışacaksınız' dediler. Bizi terörle, anarşi ile imtihan ettiler. Yıllardır bu ülkeye pusu kuruyorlar. Darbeler yaptılar. En son o Amerikan uşağı 15 Temmuz Darbesi'ni talimatla yaptırmaya çalıştılar. Durduklarını mı zannediyorsunuz. Irak kuzeyinde Kürt devleti kurdurmak istediler. Türkiye'nin içini karıştırmak istediler. Kafamızı karıncalandırmak istediler. Afrin'de ABD binlerce tır silah gönderdi. Anadolu'ya bizi sıkıştıracaklardı. Dün yapamadıklarını bugün başka yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışacaklardı. Tayyip Erdoğan buna müsaade etmedi. Irak ve İran'la en zor zaman dilimimizde buna müsaade etmedik.""SANA DÖRT DUVAR VERDİK İSTER O DUVARA, İSTER O DUVARA DAYA""Kandili kim idare ediyor?" diye soran Soylu, "Üç beş çakal mı yoksa okyanus ötesinden mi? Tireliler hiç endişe etmeyin. Biz bu coğrafyada adım atmadıktan sonra kimseye oyun kurdurmayız. Ne olacak, oyları ver. Ee sonra 'iktidara gelirsin muktedir olamazsın' diye beynimize bunu çaktılar. Milletimiz bugün hem iktidardır hem de muktedirdir Allah'a şükürler olsun. Afrin'e girmeyecekmişiz. Girdik ne oldu? PKK'yı oradan dehledik, ne oldu. Amerika bir şey söyleyebildi mi? Aslanlarımız orada huzur oluşturdular. Biz batı gibi değiliz. Gittiğimiz yerleri çökertmeyiz, kanını emmeyiz. Biz hak sağladık, hukuk sağladık, onlar gibi sömürmedik. Bana kızıyorlar. Çok sert konuşuyormuşum. Ne diyeceğim yani lafı boğazımızda mı düğümleyeceğiz? İzmir'de karşımızda olan cenahın en önemli unsurlarından biri 'sırtımız PKK'ya PYD'ye, YPG'ye dayadım' diyor. Sana dört duvar verdik ister o duvara, ister o duvara daya. Yanlış mı söyledim? Kaseti tekrar başa sardırmak istiyorlar. Onlara milletvekili demiyorum. Onlar terörün vekilidir. Vallahi de billahi de umrumda değil. Onlar siyasi parti değil terör örgütünün siyasi koludur. Ne olacak? 15 tane ilde yürüyüş yapacaklarmış. 'Yürütürsek adam değiliz lan' dedim. Geçen gün HDP binasında oturup açlık grevi eylemi yapacaklarmış. Bir dakikada aldırdık. Öyle bir şey yok artık" dedi.(İHA)