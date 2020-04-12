Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- "Sizlere bir hayat borçluyum" notu bırakan genç konuştu

- "Sizlere bir hayat borçluyum" notu bırakan genç konuştu Bursa'da Covid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve sağlık çalışanları için hastaneden çıkmadan önce "Sizlere bir hayat borçluyum" yazılı pusula bırakan Ömer Şimşek, "Evde kal" çağrısı yaptı.

12.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:05
- "Sizlere bir hayat borçluyum" notu bırakan genç konuştu
BURSA - Bursa 'da Covid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve sağlık çalışanları için hastaneden çıkmadan önce "Sizlere bir hayat borçluyum" yazılı pusula bırakan Ömer Şimşek, "Evde kal" çağrısı yaptı.
İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kovid-19'u yenen 23 yaşındaki Ömer Şimşek taburcu edildi. Şimşek'in odasını temizleyen görevliler yatakta bir not buldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Şimşek, "Bir hafta önce bugün korona virüs testim pozitif çıktı, çok korktum. İş yerimden eve geldiğim zaman 112 çalışanları ile bir araya geldim. Bana yapmam gerekenleri söylediler, eksiksiz yapacağıma dair söz verdim. Beni alarak hastaneye götürdüler. Şaka değil bu, korkunç bir hastalık. İçimdeki inancı, zafer duygusunu hiç yitirmedim, sürekli çabaladım ve yendim. İnançlı olun ve lütfen dışarı çıkmayın. Bana bir şey olmaz demeyin, ben de öyle diyordum, ama bu hastalığın ben de bir kurbanı oldum. Çabaladım ve yendim. Bana bir şey olmaz diyerek dışarı gezmeyin, evde kalın. Tedavim sırasında doktorlar, hemşireler benimle canları pahasına ilgilendiler. Gece 2'de, sabah 5'te arayıp, yanımıza gelip, ihtiyacınız var mı diye her dakika sordular, onlara minnet borçluyum. Elimden gelen tek bir şey vardı, bir mektup yazarak onların motivasyonunu yükseltmek. Odadaki kağıt mendilin kartonunu alarak ona yazdım, imkanım yoktu. Mutlu etmiştir umarım. Sağlık çalışanlarımız, sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız, hakkınızı helal edin" diye konuştu. - ’Sizlere bir hayat borçluyum’ notu bırakan genç konuştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ömer Şimşek, İnegöl, Bursa, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Haberler ›› Sağlık ››- 'Sizlere bir hayat borçluyum' notu bırakan genç konuştu - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

18:57: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı - Haberler 18:52: Marmaris polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler 18:47: Samsun'da sağlıkçı aileye moral notları - Haberler 18:46: İslahiye'de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü - Haberler 18:37: Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı - Haberler 18:28: İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu