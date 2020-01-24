Haberler » Güncel » Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu - Haber

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

24.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:34Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri obüs atışlarının ardından bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.

?



Akçakale, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:31  Deprem, sivas ve tokat'ta da hissedildi, afad ekipleri elazığ'a gönderildi
23:31  Elazığ'da deprem sonrası yangın çıktı
23:30  Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - Sivrice'de çöken binada kurtarma çalışmaları (4)
23:25  Gazianep'ten Elazığ'a destek
23:30  Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi
24.01.2020 23:34:51