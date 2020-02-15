Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunması üzerine bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri sınırdaki önlemlerini artırdı.