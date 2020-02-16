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Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinden ülkemize sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri obüs atışlarıyla ateş altına aldı.

16.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 00:41

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına aldı.

TÜRKİYE'YE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu.

OBÜS ATIŞLARIYLA ATEŞ ALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Öte yandan güvenlik güçlerinin sınırdaki önlemlerini artırdığı belirtildi.

Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

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Kaynak: DHA


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