Şizofreni Hastalarına Mehterle Terapi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:16



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:16

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 15 şizofreni hastası, oluşturulan mehter takımında enstrüman çalıp, marş söyleyerek tedavi ediliyor.Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurulan mehter takımı, şizofreni tedavisi gören hastaların iyileşme sürecine büyük katkı sağlıyor.Merkezde tedavi gören 15 şizofreni hastasından oluşan mehter takımı, özel günlerde, bayramlarda ve etkinliklerde konserler vererek, istedikleri takdirde neleri başarabileceklerini gösteriyor.Haftanın belli günlerinde görevlilerin yardımıyla geleneksel mehter kıyafetlerini giyen hastalar prova yapıyor.Kadirli Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Rıfat Seki, AA muhabirine kurulan mehter takımının tamamını, merkezde tedavi görenlerin oluşturduğunu söyledi.On beş kişinin yer aldığı mehter takımının özel günlerde konserler verdiğini belirten Seki, "Halk Eğitim Merkezi'nden gelen hocalarımızla birlikte bu mehter takımını oluşturduk. Hem milli duygularımızı kabarttığı hem de sorumluluk verdiği için tedavi gören hastalarımız çok mutlu oluyorlar. Onların mutlu olduğunu gözlemledik. Bir şeyleri başardıklarını fark ettiklerinde bu tedavileri için olumlu bir adım oluyor." diye konuştu.Seki, tedavi gören hastaların başarabildiklerini gördüklerinde özgüvenlerinin daha da arttığını kaydetti.Merkezde tedavi gören Ceyhan Kara, mehter takımı çalışmalarının eğlenceli geçtiğini söyledi.Çalışmalarda marşlar, türküler söylediklerini belirten Kara, "Bu çalışmalarda ufak da olsa bir emeğimiz oluyor. Bizim için boş durmaktan daha iyi. Ben burada marşlar, türküler söylüyorum, saz çalıyorum. Mehter takımına katıldık. Bize folklor öğrettiler. Bunlar bizim için hareket oluyor. Kendimize güvenimiz geliyor." diye konuştu.Tedavi görenlerden Ömer Faruk Kavalcı ise bu takımda olmakla ecdatlarının anılarını yaşattıklarını aktardı.Engelsiz Yaşam Merkezi'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kavalcı, "Başta, mehter takımına girmekten, rahatsızlanırım diye korkmuştum ama iyi ki girmişim. Herkese teşekkür ederim." dedi.Yusuf Esen ise takımda kös çaldığını ve burada olmaktan keyif aldığını ifade etti.