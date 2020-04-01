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Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü

Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü Annesinin başını gövdesinden ayırarak öldürdü Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde yaşayan Mehmet İ. annesinin başını bıçakla gövdesinden ayırarak öldürdü.

01.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:10
Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü
Annesinin başını gövdesinden ayırarak öldürdü
KARABÜK - Karabük 'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde yaşayan Mehmet İ. annesinin başını bıçakla gövdesinden ayırarak öldürdü.
Ola, ilçeye bağlı Nodullar köyü İyioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet İ. isimli şahıs eline aldığı bıçakla annesi Satı İ.'nin yanına geldi. Annesine bir şeyler söyleyen şahıs bıçakla annesinin başını gövdesinden ayırarak öldürdü. Annenin oğluna karşı koyduğu sırada attığı çığlıkları duyan komşuları eve geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Olay jandarma ve 112 ekiplerine bildirilirken katil zanlısı oğlun şizofreni hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından anne Satı İ.'nin vücudu ve baş kısmı ceset torbasına konulup cenaze aracı ile Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, katil zanlısı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Yenice, Genel

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Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü
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