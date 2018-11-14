Skandal Sözlere İmza Atan Mine Kırıkkanat Kimdir?

Mine Kırıkkanat, 1951yılının Aralık ayında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Kırıkkanat'ın, babası bir subay, amcası ise pilot teğmendi. Amcasının uçağı Kadifekale'ye çakılınca Kırıkkanat soyadını aldılar.

MİNE KIRIKKANAT KİMDİR?

Kırıkkanat, ilkokulu Ankara'da Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda tamamladıktan sonra "Notre Dame de Sion Fransız Lisesi"nden eğitim gördü. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Gazeteciliğe başlamadan önce roman çevirileri yapan Kırıkkanat, Renault'da genel müdür sekreteri olarak çalıştı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nda sanat ve kültür yönetmeni olarak çalıştı.

ÇARŞAF DERGİSİNDE ÇALIŞTI

Çetin Emeç'li Çarşaf Dergisi'nin yarışmasına üç tane küçük fıkra göndererek birinci mansiyonu kazanan başarılı gazeteci, Çetin Emeç'in teklifi ile Çarşaf Dergisi'nde çalışmaya başladı. Çetin Altan'la da orada tanıştı. Ardından Cumhuriyet'te Ciddiyet sayfasında çalışmaya başladı. Ancak mizahı başaramadığı için işi bıraktı.10 yıl boyunca Fransız Konsolosluğu'na bağlı Pierre Loti İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptı.

İSPANYA MUHABİRLİĞİ YAPTI

Kırıkkanat, 1981 yılında evlendiği Fransız kocası ile 1983 yılına kadar İstanbul'da yaşadı ve sonra eşinin işinden dolayı İspanya'ya gittiler. Yıllar sonra yazdığı hasret yazısını Cumhuriyet'e gönderdi ve yazı basıldı. Bununla birlikte 1986 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin İspanya muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. Eşinden boşanmasıyla İstanbul'a dönüş yaptı. Cumhuriyet Gazetesi Fransa temsilciliğine getirildi.

ADNAN OKTAR'A HAKARETTEN YARGILANDI

1992 yılında Milliyet Gazetesi'ne geçen Mine Kırıkkanat, 1996 yılında Milliyet Fransa muhabirliğiyle birlikte, Radikal Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve 2005-2010 yılları arasında Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2010 yılının sonlarına doğru tekrar Cumhuriyet Gazetesi'ne geldi. 24 Temmuz 2013 tarihinde yazdığı köşe yazısı nedeniyle 2014 yılında Fethullah Gülen ve Adnan Oktar'a hakaretten yargılandı ve beraat etti.

FRANSA'DA YABANCI GAZETECİLER ARASINDA YER ALIYOR

Çok iyi derecede Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilen Kırıkkanat, MGK Medya adlı bir internet sitesi kurdu. Fransa'da TV5, Monde kanalının yabancı gazetecileri arasında yer alıyor.