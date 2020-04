Skater XL Çıkış Tarihi Açıklandı

Easy Day Studios tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan Skater XL, 2018 yılının Aralık ayında Steam üzerinden Erken Erişim versiyonuyla oyuncular ile buluşmuştu. Ağustos ayı içerisinde Switch ve Xbox One için de duyurulduktan sonra, geçtiğimiz ay itibarıyla PlayStation 4 versiyonu da onaylanmıştı. Böylece Skater XL çıkış tarihi ortaya çıkmış oldu.Yeni bir duyuru yapan Easy Day Studios, Skater XL oyununun Temmuz ayı içerisinde Erken Erişim versiyonundan çıkarak PC (Steam)'nin yanı sıra PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de satışa sunulacağını onayladı.İlginizi çekebilir: Riot Games'in Yeni Oyunu Valorant Tamamen Türkçe Olacakİlginizi çekebilir: Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone 3. Sezon DuyurulduSkate XL çıkış tarihi ne olacak?Skater XL, Skate ile benzerlik gösterse de iki analog çubuğun aktif kullanımı ile kaykayınız üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunması neticesinde gelmiş geçmiş en iyi kaykay oyunu olarak nitelendiriliyor. Sol analog çubuk ile karakterinizin sol ayağını, sağ analog çubukla da sağ ayağını kontrol edebiliyorsunuz.Oyunun tam sürümünde Tiago Lemos, Brandon Westgate, Evan Smith ve Tom Asta dahil çok daha fazla kaykaycı, parklardan ve Batı Kıyısı'ndaki önemli noktalardan esinlenilmiş çok daha fazla kaykay alanı, video düzenleme ve çıktı alma, karakterinizin görünümünü bütünüyle değiştirebileceğiniz özelleştirme sistemi ve çevreyi araştırabilme özgürlüğü gibi özellikler bulunacak.Easy Day Studios tarafından yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir