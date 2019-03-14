SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı 19 Mart Günü Yapılacak

Genel Kurul öncesinde programda, Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği odak konularında paneller yer alıyor.

Kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın artırılması için çalışan SKD Türkiye, bu yaklaşımı ile politika gelişimine katkıda bulunmak ve iş dünyası içindeki rekabetçiliği artırmak için 2004 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi çerçevesinde etkinlikler düzenlemeye ve toplumu bu konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

SKD Türkiye, iş dünyasının sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri haline getirmek için konunun uzmanlarını bir araya getirdiği panellerle etkin bir platform görevi üstleniyor.

"Gelecek Gençler için Sürdürülebilir mi?"

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin'in açılış konuşmasıyla başlayacak Genel Kurul'da, panel serisinin "Gelecek Gençler için Sürdürülebilir mi?" oturumunda lise öğrencileri, Defne Sallı ve Tuan Dolmen söz alacak. Gelecek nesillerin sürdürülebilirlik bakış açısını Yekta Kopan moderatörlüğünde paylaşacaklar.

Ardından yine moderatörlüğünü Yekta Kopan'ın yapacağı panellere; SKD Türkiye Döngüsel Ekonomi Çalışma Grubu Başkanı Ata Selçuk, TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Süzer, EBRD Analisti Bengisu Kılıç Gökberk, SKD Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalışma Grubu Başkanı Ediz Günsel, Allianz Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, Çimsa Alternatif Yakıt & Alternatif Hammadde Koordinatörü İsmail Boz, SKD Türkiye Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Çiğdem İçel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, AFD Grup Türkiye Direktör Yardımcısı Emilie-gang Huang katılacak.

Kaynak: Bültenler