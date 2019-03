Skinner: Türkiye Finans Sektörü "Yenilikçi, Rekabetçi ve Vizyoner"

Kaynak: DHA

The Financial Services Club ve Nordic Finance Innovation'ın Başkanı Chris Skinner, Türkiye finans sektörünün dünyadaki pek çok finans sistemine göre "daha yenilikçi, rekabetçi ve vizyoner" olduğunu söyledi.Skinner, Sabancı Üniversitesi'nin Akbank desteğiyle kurduğu Center of Excellence in Finance'in (CEF) konuğu olarak, İstanbul'da "Bankaların Dijital Faaliyetleri - Liderlerden Dersler" konulu bir seminer verdi.Aynı zamanda Beyaz Saray, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu için danışmanlık yapan Chris Skinner, finans ve teknolojiyi bir araya getiren "fintech"in köklü bankacılık sistemlerine entgre olmanın ötesine geçerek bankacılık sistemini kendi dğal ortamına çektiğini vurguladı ve ekledi:"Günümüzde bir banka kurmak için milyonlarca dolar gerekirken, bir fintech şirketi kurmanın maliyeti bir web sitesi ve hizmet sağlayıcı kiralamaktan ibaret."Bankacılık sisteminin, bankacılık ürünleri üreten bir bir arka ofis, arka ofis ve ön ofis arasında bağlantı kuran ve altyapısal sistemlerle ilginen bir orta ofis ve banka ve müşteri arasındaki bağı oluşturacak olan bir ön ofis bulunduğunu söyleyen Skinner, bankacılık sisteminin bu düzeni dünyanın her yerinde aynı verimle çalışacağını ve bir kurumun her işi, her yerde ve herkes için yapmaya çalışmaya dayanan çalışma ilkesinin düzgün işlemediğini belirtti.Kurulan fintech şirketlerinin, bir iş yapmaktan çok, birer platform olduklarını ve insanların ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilmelerine olanak sağladığını belirten Skinner, fintech şirketlerinin her işi yapmaktan çok, belirli işleri iyi yaparak bir sistemlere entegre olduğunu ve diğer fintechlerle bir araya gelerek daha büyük yapılara hizmet verdiğini söyledi.Teknolojinin yeni neslin oyuncağı olduğunu belirten Skinner, teknolojiyi kullanan, rakiplerine göre çok yeni kurulmuş şirketlerin daha az iş gücüyle daha fazla gelir elde ettiğini ve teknolojik gelişmeler kullanılarak yapılan her türlü işlemin insan gücü kullanmaya göre çok daha hızlı, etkili ve hata payına yer bırakmadan tamamlanabildiğini söyledi. - İstanbul