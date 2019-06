Skolyozda kalp ve akciğer hastalığı riski

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yetkin Söğüncü, erken yaş grubunda tedavi edilmeyen skolyoz hastalığının ilerleyen yıllarda kalp ve akciğer problemlerine yol açtığını söyledi.

Skolyozun her yaşta görülebilen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yetkin Söğüncü, skolyoz ve tedavisi üzerine önemli bilgiler verdi. Hastalığın ergenlik döneminde, özellikle kız çocuklarında görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yetkin Söğüncü, "Omurga önden ve arkadan bakıldığında düz bir yapıdadır. Ancak bazı kişilerde omurganın bu düz olması gereken yapısının sağa veya sola doğru eğildiği fark ediliyor. Bu eğim C ya da S şeklinde olabiliyor. Bu skolyoz adı verilen eğrilik, yenidoğandan yetişkinlere kadar her yaşta görülebiliyor. Ancak en çok gördüğümüz yaş grubu ergenlik döneminde. Ergenlik döneminde ise en çok kız çocuklarında görülüyor. Kız çocuklarında erkeklere oranla 8 ila 10 kat fazla görülüyor" dedi.

SKOLYOZUN GENETİK ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Hastalığın kız çocuklarında fazla görülmesinin nedeninin hormonal nedenler olabileceğini belirten Prof. Dr. Yetkin Söğüncü, "Buradaki temel teori ise anneden geçen hormonlar. Hamilelik döneminin bitiminde doğumun daha kolay olabilmesi için anneden bebeğe geçen bazı hormonlar var. Bunların çocuklarda kalça çıkıklığına sebep olduğu söyleniyor. Benzer teori skolyoz için de geçerli. Nedenleri arasında genetik etkenler üzerinde çalışılıyor. Çünkü eğer annede skolyoz varsa çocukta görülme olasılığı yüzde 10 ila 11'lere kadar çıkıyor. Çift yumurta ikizlerinden birinde skolyoz varsa diğer kardeşte yüzde 70 skolyoz görülüyor. Hastalığın genetik geçişli olup olmadığı üzerinde hala çalışılıyor" diye konuştu.

"ÇOCUK BÜYÜDÜKÇE SKOLYOZ İLERLİYOR"

Skolyozu erken yaşta tespit etmenin bazı hastalıkları önlemeye yardımcı olacağını belirten Prof. Dr. Söğüncü şu uyarılarda bulundu:

"Annede, babada ya da ailenin ilk çocuğunda skolyoz varsa diğer çocuğun mutlaka muayenesi yapılmalı. Tedaviye karar verirken önemli olan çocuğun yaşı kadar sırttaki eğikliğin büyüklüğü. Eğiklik sırtta mı ya da belde mi? bunu tespit etmek önemli. Çocukların zaman içinde skolyozları ilerliyor, çocuk büyüdükçe omurgası da büyüyor, omurga büyüdükçe eğiklikler ilerliyor. Hastalığı eğer erken dönemde saptayabilirsek çocukların erkenden tedavilerine başlamalıyız. Aksi takdirde hastalık çok fazla ilerlerse kalp ve akciğer gelişmek için kendine yeterli alan bulamaz. O nedenle bu hastalarda yaş ilerledikçe kalp ve akciğer sorunları görmeye başlıyoruz. Eğim 100-110 derecelerin üzerine çıktığında birçok hastada bu rahatsızlıkları görüyoruz."

AİLELER ÇOCUKLARINI GÖZLEMLESİN

Haziran ayının tüm dünyada skolyoz farkındalık ayı olarak bilindiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yetkin Söğüncü, "Çocuklar yaz ile birlikte kışlık kıyafetlerden kurtulacak. Dolayısıyla aileler çocukların sırtlarına bir göz atsınlar, öne eğilirken omurgalarına baksınlar. Omurgalarında dikkat çekici bir çıkıntı, eşitsizlikle karşılaştıklarında hemen bir omurga cerrahisine başvursunlar" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

- İstanbul