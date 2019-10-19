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Göztepe maçında Başakşehir'e Skrtel hayat verdi

Süper Lig'de 8. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi Skrtel'ın 90+2. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.

19.10.2019 19:34Göztepe maçında Başakşehir'e Skrtel hayat verdi

Zirve yarışından kopmak istemeyen Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Göztepe'nin golünü 64. dakikada Soner Aydoğdu atarken, Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri ise 11. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+2. dakikada Skrtel kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e yükseltip zirve takibini sürdürürken, Göztepe 9 puanda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

11. dakikadaEpureanu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Gulbrandsen'in kaleci Beto ile karşı karşıya kalıp çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

64. dakikadaGulbrandsen hatalı pasında orta sahada araya giren Soner'in topla birlikte ilerleyip ceza yayı üzerinde Soner'in vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+2. dakikadaRobinho'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun indirdiği topa Crivelli kafa ile vurdu. Savunmadan seken topu arka direkte alan Skrtel'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

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Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor

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