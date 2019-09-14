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Skrtel, Başakşehir ile ilk resmi maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Martin Skrtel, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına DG Sivasspor karşılaşmasıyla çıktı.

14.09.2019 19:01Skrtel, Başakşehir ile ilk resmi maçına çıktı
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Martin Skrtel, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına DG Sivasspor karşılaşmasıyla çıktı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu müsabakayla birlikte turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Martin Skrtel de yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkmış oldu.

Üç sezon Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra 2019-2020 sezonu öncesi Atalanta'ya transfer olan ancak yaşadığı problemler nedeniyle sözleşmesini fesheden ve sonrasında Başakşehir ile anlaşan 34 yaşındaki futbolcuya Teknik Direktör Okan Buruk, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de şans verdi. Epureanu ile birlikte savunmanın ortasında görev alan Skrtel, yaşadığı sakatlık sonrası 69. dakikada yerini Azubuike'ye bıraktı. - İSTANBUL

Martin Skrtel, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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