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Skrtel gollerine devam ediyor

Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Martin Skrtel, bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da forma giydiği toplam 17 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.

27.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:37Skrtel gollerine devam ediyor
Medipol 'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Martin Skrtel, bu sezon ligde, kupada ve 'da forma giydiği toplam 17 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Bu zorlu mücadelede takımının ilk golünü atan Martin Skrtel, bu sezon toplamda 4 gole ulaştı. Süper Lig'de 11 maçta rakip ağları 3 defa sarsan Skrtel, Avrupa Ligi'nde de 6 müsabakada görev alırken, ilk golünü Portekiz temsilcisine karşı atmış oldu.

Slovak futbolcu, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada forma giyerken, gol yada asist üretemedi. - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Martin Skrtel, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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